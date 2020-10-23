Ценим как Украину, так и Россию, – Цепкало у Шустера отказалась признать оккупацию Крыма

Супруга и лидер штаба белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника отказалась признать оккупацию Крыма Россией.

Во время включения по видеосвязи в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 23 октября, ведущий попросил ее озвучить свою позицию относительно агрессии РФ в Украине.

"Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос освободить страну от оккупации Лукашенко", – ушла от ответа Цепкало.

Она заявила, что Беларусь лишь готова "быть площадкой переговоров".

"Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией", – добавила она, заявив, что для нее главное "добрососедские отношения" с двумя государствами.

При этом она захотела, чтобы украинская власть не поддерживала режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: