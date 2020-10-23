Ценим как Украину, так и Россию, – Цепкало у Шустера отказалась признать оккупацию Крыма
Супруга и лидер штаба белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника отказалась признать оккупацию Крыма Россией.
Во время включения по видеосвязи в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 23 октября, ведущий попросил ее озвучить свою позицию относительно агрессии РФ в Украине.
"Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос освободить страну от оккупации Лукашенко", – ушла от ответа Цепкало.
Она заявила, что Беларусь лишь готова "быть площадкой переговоров".
"Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией", – добавила она, заявив, что для нее главное "добрососедские отношения" с двумя государствами.
При этом она захотела, чтобы украинская власть не поддерживала режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 сентября в Минске прошла "инаугурация" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране. Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.