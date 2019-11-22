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22 ноября • обновлено в 21:51
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"Это все шоу": Труба показательно ушел от ответа про скандальные пленки

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ушел от ответа на вопрос о пленках с записями разговоров в его кабинете, которые могут свидетельствовать о давлении Офиса президента на расследования.

Он начал оправдываться в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", трансляцию которой ведет YouTube-канал @shusteronline (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, ведущий дал ему прослушать отрывок записи и напрямую спросил: "Это ваш голос?"

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Труба показательно ушел от ответа про скандальные пленки

Труба показательно ушел от ответа про скандальные пленки

Скриншот из видео

Труба, игнорируя вопрос заявил: "Касательно пленок, которые обнародованы анонимным пользователем, я могу сказать следующее. Они были в некоторой мере ожидаемы. Все обратили внимание, в какой период времени появились записи. Хочу, чтоб присутствующие обратили внимание, кто их разгонял".

Далее Труба стал рассказывать о расследованиях в его ведании. "Скажите уже, ваш голос или нет?" – не выдержала журналистка Янина Соколова.

"Я готов за свою работу нести ответственность. За шоу с записями отвечать не буду. Это не стиль работы директора ГБР", – сказал он, так и не ответив на вопрос.

Директор ГБР заверил, что никогда не получал указаний от Офиса президента по уголовных производствам.

Труба также анонсировал новые провокации – по его мнению, такие стоит ожидать в канун годовщины работы бюро.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Роман Труба Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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