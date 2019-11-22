"Это все шоу": Труба показательно ушел от ответа про скандальные пленки

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ушел от ответа на вопрос о пленках с записями разговоров в его кабинете, которые могут свидетельствовать о давлении Офиса президента на расследования.

Он начал оправдываться в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", трансляцию которой ведет YouTube-канал @shusteronline (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, ведущий дал ему прослушать отрывок записи и напрямую спросил: "Это ваш голос?"

Труба показательно ушел от ответа про скандальные пленки Скриншот из видео

Труба, игнорируя вопрос заявил: "Касательно пленок, которые обнародованы анонимным пользователем, я могу сказать следующее. Они были в некоторой мере ожидаемы. Все обратили внимание, в какой период времени появились записи. Хочу, чтоб присутствующие обратили внимание, кто их разгонял".

Далее Труба стал рассказывать о расследованиях в его ведании. "Скажите уже, ваш голос или нет?" – не выдержала журналистка Янина Соколова.

"Я готов за свою работу нести ответственность. За шоу с записями отвечать не буду. Это не стиль работы директора ГБР", – сказал он, так и не ответив на вопрос.

Директор ГБР заверил, что никогда не получал указаний от Офиса президента по уголовных производствам.

Труба также анонсировал новые провокации – по его мнению, такие стоит ожидать в канун годовщины работы бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сам Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.

Первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.

В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

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