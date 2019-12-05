Я не знаю, о каких пяти вариантах говорят в Офисе президента. Ключевых вариантов три, а все остальное - их видоизмененные варианты.

Давайте коротко по ним пройдемся. Итак, первый - на мой взгляд самый негативный. На его реальность намекнул глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он пообещал, что по итогам встречи Нормандской четверки не будет никаких принципиальных изменений Минских договоренностей. Только коммюнике. Также Пристайко обещает продлить закон об Особом статусе Донбасса. С амнистией боевикам и превращении их в народную милицию, созданием в ОРДЛО независимого от Киева правосудия, выборов нардепов от Донбасса с правом вето, особым статусом языка и прозрачной границей с Россией. То есть вталкивание ОРДЛО и "руського мира" в Украину. Подробнее по ссылке, чтобы я не повторялся: Нормандский формат. Первые контуры.

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Второй сценарий - продолжаем делать вид, что процесс идет. Как бег Зеленского на беговой дорожке - все стараются, устают, но с места не двигаются. То есть примут коммюнике с призывами неуклонно наращивать, отметят положительные сигналы и подтвердят твердое намерение приложить все усилия для выполнения Минска. Наметят еще несколько точек разведения в обмен на украинские гуманитарные инициативы. По большому счету это просто отсрочка, которая устраивает бюрократов в Европе.

Третий сценарий - переговоры заходят в тупик, Зеленский и Путин категорически упираются и никаких вариантов выйти из клинча нет. Украина требует вывести НВФ и освободить пленных без всяких выборов в ОРДЛО до полноценного украинского контроля. Путин размахивает Минскими соглашениями и требует выборов и Особого статуса. Зеленский показывает средний палец. Германия и Франция предлагают замораживание конфликта по кальке Северного Кипра или Приднестровья, развести войска и лет на десять забыть о возвращении ОРДЛО. Занавес. Обыски у соратников Медведчука намекают, что такой сценарий тоже рассматривается.

Спорить о том, какой сценарий вероятнее на сегодняшний день можно до хрипоты. Но вычеркнуть два, оставив истинный не выйдет. Все три имеют шансы на реализацию. В пользу каждого работает целый ряд факторов. Единственное, что настораживает - это когда на фоне разных устных заявлений Зеленского или Пристайко влиятельный нардеп от "Слуги народа" вчера протягивает через парламент российские компании на украинский рынок электроэнергии. Фактически нас сажают на российский энергетический крючек, поговаривают вслух о возвращении газовой российской иглы... Это не очень похоже на подготовку к разрыву отношений. Скорее на возвращение в российскую экономическую орбиту. Подробности по ссылке, тоже не хочу повторяться: Герус и Кремль "сделали" вас!

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