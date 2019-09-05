"Трэш!" В Раде назревает скандал из-за "Слуги народа"

В Верховной Раде назрел скандал из-за конфликта между партиями "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

О причинах и последствиях сообщила нардеп Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Она объяснила, что не так с законопроектами от пропрезидентской партии.

"Трэш. Мягчайшее слово, которым можно охарактеризовать законодательные инициативы слуг, которые слуги планируют принять на следующей неделе. Благо, большинство слуг понятия зеленого не имеют о написанном в этих законопроектах и послушно тыкнут зеленую кнопку", – заявила она.

Геращенко разделила законопроекты на три блока.

"Первый – это законопроекты, наработанные и зарегистрированы предыдущим парламентом, некоторые даже прошли первое чтение. Но слуги, не гнушаясь кражей интеллектуальной собственности и авторских прав, по сути, слово в слово переписали десятки законопроектов и перерегистрировали от себя. Лишь бы не подписи оппозиции стояли среди авторов", – подчеркнула она.

Геращенко заявила, что "Европейская солидарность" намерена спросить, зачем "Слуга народа" украла эти законы и перерегистрировала слово в слово, почему их нельзя принять во втором чтении и надо проходить заново рассмотрение, только с "правильными" фамилиями.

"Второй блок – это полное нивелирование депутатов до уровня концептуального оленя и дискредитация самой роли парламентаризма. Среди этих маразмов – ограничения законотворчества депутата и разрешение регистрировать проекты только от количества наименьшей фракции, определение повестки дня сессий единолично спикером, а не согласительным советом. В таком случае депутатов нужно сокращать не до 300, а до 3. Главное – выдать им одну красивый зеленую кнопку " – сообщила Геращенко.

Верховная Рада УНИАН

Самым опасным блоком Геращенко назвала ликвидацию демократических европейских правил, в том числе, были предпосылкой для получения безвизовых.

"Например, разрушение государственной службы, где априори исчезают конкурсы и возвращаются единоличные назначения. Ну и опасное усиление силовых структур. Эти законы превратят Украину, по сути, в полицейское государство, построенное не в уважении к закону и демократии, а на страхе. Исчезает такое понятие как баланс власти и независимость силовых органов... а о правах человека, то планируется убрать залог за подозрения в экономических преступления", – отметила она.

"То есть, террористы смогут разгуливать на свободе, зато по обращению о подозрении в незаконном обогащении следователь сможет без суда арестовать имущество, а человека отправить в СИЗО без залога. Подчеркиваю – только по подозрению и без права залога. Теперь понятно, почему верхушка СН хочет принять законы максимально быстро. Чтобы сами слуги, не дай Бог, не прочли, что они голосуют", – подытожила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Слуги народа" внесли законопроект об оружии в Украине.

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