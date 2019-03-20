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"Травить, как тараканов!" Тягнибок сказал, как вернуть Крым и Донбасс

3.2тЧитать материал на украинском

Украина сможет вернуть оккупированные территории в случае распада России на отдельные государства.

С таким заявлением выступил председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок в эфире "7 канала", указав, что спустя 5 лет Запад перестал активно реагировать на российскую агрессию, поскольку "не хочет входить в конфликт с Московией".

"Такое государство, как Россия, когда оно развалится на несколько десятков маленьких национальных государств типа Башкортостан, Дагестан, Коми, Чечня, тогда есть реальные возможности вернуть наши потерянные территории. Все остальное – иллюзия", — считает Тягнибок.

Олег Тягнибок

Олег Тягнибок

скриншот

"Так называемый нормандский формат показал себя полностью неэффективным, учитывая, что немецкий и французский бизнес вообще хочет сотрудничать с российским бизнесом. Как подтверждение — строительство "Северного потока-2", который не только противоречит интересам Украины, но и экономически усиливает Россию", — сказал политик.

Также Тягнибок добавил, что попытки вести переговоры с Россией по конфликту на Донбассе не имеют шансов на успех, поскольку она понимает лишь язык силы.

"Если в вашем доме появились тараканы, то вы купите средство, чтобы потравить их или будете жить с ними? Мы у себя в доме должны решить, как закончить войну. Это решительные и правильные меры. Это делала бы любая нормальная страна. Мы ведь уже убедились, что переговоры ни к чему не приведут. Не пойдет на переговоры Путин. С ними можно говорить лишь с позиции силы", — заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал, как Россия может стать жертвой своих же махинаций и потерять оккупированный Крым.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Олег Тягнибок
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если учесть, что Тягнибок стоял у истоков партии "Свобода" (которая на первых порах называлась Социал-Национальной Партией Украины), если вспомнить его высказывания в адрес "москалей" и "жидвы", то сравнение людей с тараканами выглядит в его устах вполне органично. В конце концов, социал-националисты - близнецы-братья с национал-социалистами, а те, как известно, тоже любили сравнивать "унтерменшей" с насекомыми, крысами, чумой и т.п. Плохо кончили. Надеюсь, и эти кончат так же.
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Северг Олег
Северг Олег
Вот только дело в том, что позиции силы у Украины уже не будет никогда. Вы незначительная слабая и бедная страна которая стремительно несётся к статусу аграрной утратив и профукав всё то богатство которое вы утащили из СССР. И ещё, вполне возможно что Российская Федерация рано или поздно изменит свои границы, и вполне возможно что северный кавказ уйдёт - но это только в русских интересах, но верно и обратное - Россия будет прирастать новыми территориями как приросла Крымом и будущем Донбассом, а на очереди и весь юг Украины и Одесса и Харьков. Так что в любом случае Россия будет становиться только сильнее и больше.
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