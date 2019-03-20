"Травить, как тараканов!" Тягнибок сказал, как вернуть Крым и Донбасс

Украина сможет вернуть оккупированные территории в случае распада России на отдельные государства.

С таким заявлением выступил председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок в эфире "7 канала", указав, что спустя 5 лет Запад перестал активно реагировать на российскую агрессию, поскольку "не хочет входить в конфликт с Московией".

"Такое государство, как Россия, когда оно развалится на несколько десятков маленьких национальных государств типа Башкортостан, Дагестан, Коми, Чечня, тогда есть реальные возможности вернуть наши потерянные территории. Все остальное – иллюзия", — считает Тягнибок.

Олег Тягнибок скриншот

"Так называемый нормандский формат показал себя полностью неэффективным, учитывая, что немецкий и французский бизнес вообще хочет сотрудничать с российским бизнесом. Как подтверждение — строительство "Северного потока-2", который не только противоречит интересам Украины, но и экономически усиливает Россию", — сказал политик.

Также Тягнибок добавил, что попытки вести переговоры с Россией по конфликту на Донбассе не имеют шансов на успех, поскольку она понимает лишь язык силы.

"Если в вашем доме появились тараканы, то вы купите средство, чтобы потравить их или будете жить с ними? Мы у себя в доме должны решить, как закончить войну. Это решительные и правильные меры. Это делала бы любая нормальная страна. Мы ведь уже убедились, что переговоры ни к чему не приведут. Не пойдет на переговоры Путин. С ними можно говорить лишь с позиции силы", — заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал, как Россия может стать жертвой своих же махинаций и потерять оккупированный Крым.

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