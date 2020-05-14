Трамп внес кандидатуру на должность посла в Украине: решение за Сенатом

В Сенат США внесли кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.
Предложение внес президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", – говорится в сообщении.
Кит Дейтон
Отметим, что сейчас Кит Дейтон является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии и старшим советником по обороне США в Украине. Известно, что Дейтон служил военным атташе в посольстве в России. Он знает русский и немецкий языки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американской послюнишь в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что список он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Каська (экс-заместителя Генерального прокурора).
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровки скандального разговора, состоявшегося между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привела к началу процедуры импичмента у американцев.
11 октября во Конгрессе Йованович заявила, что ее забрали от должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений его адвоката Руди Джулиани.
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1 февраля 2020 Йованович оставила дипломатическую службу.
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