Трамп публично сказал, чего хочет от Зеленского

Лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что увидит "больше честности" от Украины при президентстве Владимира Зеленского.

Об этом Трамп заявил в разговоре с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в Украине.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная..." - сказал Трамп.

"Очень важно говорить о коррупции... Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - добавил он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп вскоре проведут полноценные длительные переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне громкого скандала. Ранее американские СМИ обвинили своего президента в том, что он якобы давил на Зеленского по поводу расследования против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена - главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

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