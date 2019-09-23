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23 сентября • обновлено в 23:02
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Трамп публично сказал, чего хочет от Зеленского

7.1т Читать материал на украинском

Лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что увидит "больше честности" от Украины при президентстве Владимира Зеленского.

Об этом Трамп заявил в разговоре с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в Украине.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная..." - сказал Трамп.

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Будущее Трампа в руках Зе: почему в Штатах назревает скандал вокруг Украины

"Очень важно говорить о коррупции... Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - добавил он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп вскоре проведут полноценные длительные переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне громкого скандала. Ранее американские СМИ обвинили своего президента в том, что он якобы давил на Зеленского по поводу расследования против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена - главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США Нью-Йорк
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Комментарии
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Смешно
7
Интересно
4
Печально
8
Трэш
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну "говорить о коррупции" он может, если Беня напишет правильную речь, до бесконечности.
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Он Алекс
Он Алекс
Как много лишнехромосомных шлюх машек-наташек от сутенера пригожина на украинских сайтах! Рожденных бабами с низкой соц ответственностью от хряков!
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1
2
Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
Он Алекс, ты про жену свою?
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1
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"выразил надежду, что увидит "больше честности" от Украины" - камень в огород Поросенко?
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4
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