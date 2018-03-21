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Трамп и Путин говорят только о "внутриукраинской войне" - Кремль

3.1тЧитать новость на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что глава Кремля Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили конфликт на Донбассе, при этом употребляя только слово "внутриукраинский".

А на возражение журналистов, не является ли конфликт российско-украинским, он ответил, что "так вопрос не ставился".

"О том, что это внутриукраинский конфликт? Конечно, конфликт в Украине. А какой это еще конфликт?" — цитирует Пескова РИА Новости.

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Как ранее писал “Обозреватель”, в Washington Post также рассказали о подробностях разговора Путина и Трампа. Журналисты узнали, что Трамп ослушался предупреждений своих советников по вопросам национальной безопасности, которые рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
Место
Украина
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