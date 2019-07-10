Трагедия под Гранитным: в Кабмине поставили ультиматум Зеленскому

Главу Донецкой ОГА Павла Кириленко следует отстранить от должности после смертельной трагедии с ВСУ под Гранитным.

С таким призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому выступил вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook. По его словам, Кириленко нужно "снять" на время проведения расследования.

"А военная прокуратура немедленно [должна] начать расследование всех фактов, приведших к гибели людей", - написал министр.

Владимир Зеленский и Павел Кириленко president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, около 15:00 10 июля под Гранитным в результате обстрела грузовика КрАЗ погиб 21-летний украинский военный, еще один был ранен. В колонне также было авто Кириленко, который без предупреждения поехал на линию огня.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел автоколонны попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в Нормандском формате.

В то же время президент поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

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