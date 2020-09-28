Тищенко собрался помочь Зеленскому выполнить громкое обещание по Донбассу. Видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Тищенко заявил, что поможет Зеленскому установить мир

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вошёл в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

О желании помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в установлении мира Тищенко заявил в ходе брифинга в КВЦ "Парковый" в Киеве. Он подчеркнул, что будет искать новые решения (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

"Когда президент шёл в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение и я, и правда, являюсь одним из членов этой группы", – сказал нардеп.

Он также добавил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.

"Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний как народных депутатов, как граждан этой страны", – добавил Тищенко.

Перед этим в Facebook он сообщил, что уже принял участие в заседании парламентской группы.

"Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача – объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир", –написал Тищенко.

Тищенко рассказал о парламентской группе.
Николай Тищенко и Леонид Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко ответил на вопрос журналистки о том, что нужно делать Украине для возвращения оккупированного Донбасса.

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