Стратегия власти в условиях нынешнего кризиса должна быть другой. Украинцы ожидают поддержки людей и отечественной экономики. Но за прошедший год для этого ничего не сделано, и меморандум с МВФ лишь подтвердил, что нынешняя власть продолжает стратегию предшественников.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Тимошенко отметила, что на выборах голосовали не столько за Владимира Зеленского, как против политики Петра Порошенко.

Юлия Тимошенко pravda.com.ua

"Все действия Петра Порошенко за пять лет: ужасная для страны медицинская реформа, ужасная образовательная реформа, которые приводят к разрушению системы образования и здравоохранения, – все это продолжается. Продолжается коррупция, продолжается передача государственных предприятий во внешнее управление, готовится распродажа земли", – возмутилась Тимошенко.

Именно поэтому, по словам лидера "Батьківщини", изменения должны начаться с действий власти.

"Нам надо опираться на ресурсы, которые еще есть в Украине, на наши собственные возможности. Не отдавать отечественные финансы международным спекулянтам, направить их на служение украинцам", – подчеркнула Тимошенко.

Первым шагом она назвала прекращения краж, покрываемых властями.

"Только две операции – закрыть коррупцию на НДС и вернуть 72 миллиардов от НАК "Нафтогаз", которые он не доплатил в бюджет, и нам не то что не нужен будет кредит от МВФ – мы будем иметь 100% обеспечения наших бюджетных потребностей. Мы сможем сделать и пенсии для людей, и заработные платы для врачей и педагогов, мы сможем перейти на обязательное медицинское страхование, а главное – государственные финансы будут работать ради украинцев", – заверила Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что условия, на которые соглашается власть в переговорах с МВФ, свидетельствуют о том, что президент Владимир Зеленский выбрал путь передачи страны в управление внешним силам. Политсила обратится из-за этого в суд.

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