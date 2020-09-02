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Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние из-за СOVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
9,2 т.
Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии из-за болезни COVID-19

Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии из-за болезни COVID-19 . file.liga.net

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые прокомментировала свое самочувствие после инфицирования коронавирусом.

Деталями о течении болезни она поделилась на личной странице в Facebook. Политик отметила, что до выздоровления еще далеко, но кризисный период миновал.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже ... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни" , – написала Тимошенко.

Юлия Тимошенко больна коронавирус

Юлия Тимошенко больна коронавирус

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УкраинаКоронавирусВО БатьківщинаЮлия Тимошенко
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