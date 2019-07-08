Тимошенко: телемост между российским и украинским телеканалами во время войны недопустим

Телемост между российским и украинским телеканалами – это информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины.

"Говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена границу под контролем Украины, написала руководительница партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Сейчас – именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину. У нового президента Украины сверхсложная задача – обезвредить информационное оружие", – отметила лидер "Батьківщини".

Юлия Тимошенко Liga.net

Руководительница партии убеждена, что свое слово должен немедленно сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и журналисты канала Newsone.

"Самое время дать себе ответ на вопрос, готовы ли вы стать на защиту Украины на своей линии фронта. Просто подумайте, как этот телемост будут смотреть наши воины на передовой, матери и дети погибших героев, ветераны АТО, судьбы которых искалечены войной. Искать путь до победного завершения этой войны нужно. Но не с ножом в спине", – подчеркнула Тимошенко.

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