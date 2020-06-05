Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что условия, на которые соглашается власть в переговорах с МВФ, свидетельствуют о том, что президент Владимир Зеленский выбрал путь передачи страны в управление внешним силам. Политсила будет обращаться из-за этого в суд.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть". По ее словам, власть отдает МВФ недра, финансовые потоки и предприятия. Это означает, что доходы не будут принадлежать украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Наши финансовые потоки, недра, стратегические государственные предприятия власть отдает международным спекулянтам. А это значит, что и доходы, которые приносят отечественные финансовые потоки, наша государственная собственность, будут принадлежать уже не украинцам, и это повлияет на жизнь каждого человека. За беспомощность и непрофессионализм власти предлагают платить обычным гражданам", – отметила Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Она подчеркнула, что "Батьківщина" будет защищать национальные интересы Украины и права людей и от внешних посягательств, и от предательских действий власти.

"Когда мы получим подписанный вариант меморандума с МВФ, мы обратимся в Конституционный суд, чтобы признать все пункты документа, нарушающие права граждан, противоречащие интересам государства, сфере безопасности позициям страны, неконституционными и, которые не должны и не могут выполняться. Я хочу, чтобы с нашей Родиной прекратили вести себя как с банановой республикой третьего мира, я хочу, чтобы Украину начали уважать", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батьківщины" напомнила, что "у страны есть ресурсы, которые позволяют избежать долгового ярма, но для этого надо положить конец беспорядку и прекратить наконец воровать". Уже первые результаты расследования парламентской ВСК показали – минимум 40 миллиардов гривен недоплачено в государственный бюджет только за счет коррупционных схем с налогом на добавленную стоимость.

"Мы требовали и требуем срочной встречи президента, правительства, СНБО и лидеров фракций. И она сейчас назначена на вторник. Президент наконец обязан услышать, что у страны есть ресурсов и средств даже больше, чем он ценой сдачи Украины хочет занять у МВФ, и нет никакой необходимости соглашаться на все условия, которые навязывают извне", – резюмировала Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.

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