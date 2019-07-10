Тимошенко: наведение порядка в стране нужно начинать со ломания коррупционных схем

Общий аудит сделанного предыдущей властью, наведение порядка в управлении и привлечение к ответственности всех, причастных к хищению госимущества не только создаст предпосылки для изменений, которые ждут украинцы, но и обеспечит эти изменения необходимыми финансовыми ресурсами.

Об этом лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко сказала во время презентации стратегического плана "Надо действовать", которая 10 июля прошла в Киеве.

По ее словам, начинать нужно с ломания коррупционных схем старой власти. Лидер "Батьківщины" напомнила, что, по оценкам МВФ, 44% экономики Украины – в тени, и предложила несколько шагов для "детенизации".

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

Во-первых, речь идет о введении новой налоговой системы с изменением базы. В частности, будет отменено 37 квазиналогов и сборов, НДС будет заменен налогом на реализацию, а налог на прибыль – налогом на выведенный капитал. Для сельхозпроизводителей будет введен единый налог на гектар земли, отметила Тимошенко.

Второе направление действий – деофшоризация. "Батьківщина" имеет соответствующие законопроекты, которые полностью закроют вывод средств в офшорные зоны. Их принятие даст дополнительно в доходную часть бюджета 130 млрд грн, а это половина Пенсионного фонда, сказала председатель партии.

Важным для борьбы с коррупцией станет также внедрение программы "Контрабанда-стоп". Подобная программа работала во времена премьерства Тимошенко, и обеспечила рост доходов бюджета от импорта товаров и услуг вдвое.

Как отметила лидер "Батьківщины", необходимо правильно организовать систему электронного взаимодействия с соседними государствами и исключить манипуляции с таможенными декларациями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!