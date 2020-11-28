Тихановская опять неоднознано ответила на вопрос о Крыме

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская снова дала неоднозначный ответ на вопрос о том, кому де-факто принадлежит Крым.

В интервью изданию "Радио Свобода" она сказала, что по международному закону оккупированный полуостров принадлежит Украине.

Однако на уточняющий вопрос о том, кому он принадлежит де-факто оппозиционерка ответила: "имеем то, что имеем".

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская назвала аннексию украинского полуострова Россией в 2014 году кровавой войной.