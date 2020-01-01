"Теперь их можно пи**ить?" "Смерть" депутатской неприкосновенности взбудоражила украинцев

Украинцы положительно отреагировали на отмену неприкосновенности народных депутатов, которая прекращает действовать в Украине с 1 января 2020 года.

Однако они не верят в то, что теперь парламент будет работать лучше. Своими мыслями по этому поводу люди поделились в комментариях под статьей OBOZREVATEL на странице в Facebook.

Так, по словам многих, снятие неприкосновенности – это лишь способ замылить глаза населению.

С 1 января 2020 года в Украине прекращает действовать неприкосновенность нардепов

"А хочется верить!", "Можно бить, за волосы по полу таскать?", "А кто судить их будет?", "Никто в сказки давно не верит!", "Теперь их можно пи**ть?", "Не можно, а нужно!", "А поправки читали? Там черт ногу сломит с этой неприкосновенностью", "Немного! Теперь двойной, да что там, тройной турборежим включат, вот заживем!", "Какая там "отмена"? Понты для лохов!", "Снятие неприкосновенности – это заводняк", – считают украинцы.

"Смерть" депутатской неприкосновенности взбудоражила украинцев Скриншот

"Смерть" депутатской неприкосновенности взбудоражила украинцев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 года в Украине прекращает действовать неприкосновенность народных депутатов.

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