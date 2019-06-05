"Король" контрабанды и партнер Януковича: кто вошел в "теневой штаб" Зеленского

Одной из главных идей новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в предвыборной гонке была полная перезагрузка власти и приход в политику новых лиц. Но с каждым днем всплывает все больше фактов, которые показывают, что команда главы государства – это совсем не новые лица, а скорее немного подзабытые старые.

Недавнее журналистское расследование рассекретило так называемый теневой штаб команды Зе, в который вошли люди с сомнительной репутацией и связями с преступной властью времен сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича. OBOZREVATEL решил подробнее разобраться, кто стоит за теневыми схемами команды Зе.

Теневая пирамида

Исходя из расследования журналистов "Апостроф" становится известно, что теневым руководителем штаба в команде Зе стал некий Илья Павлюк. Его главной функцией была координация и финансы региональных представителей. Например, поиск физических лиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах.

Переписка первого заместителя главы АП и главы предвыборного штаба Зе Сергея Трофимова и Александра Корниенко Скрин видео

Скрин видео

Деловые вопросы Павлюк "решал" в одних переписках с избирательными. Ведь его бизнес-партнеры по совместительству занимаются поддержкой команды Зе.

Естественно, фамилия Павлюка не упоминается на сайте команды Зе, а ранее его причастность к штабу опроверг друг и бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир. Не афишируют роль Павлюка в штабе вполне оправданно, так как большинство упоминаний о нем в СМИ касается периода его деятельности при президенте Януковича.

Во время правления сбежавшего экс-президента Павлюк был тесно связан с тогдашним главой Государственной таможенной службы Украины и экс-нардепом Игорем Калетником. Даже есть данные о том, что Павлюк является кумом экс-чиновника.

Игорь Калетник

Вместе они реализовавали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. А самого Павлюка называли "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

После революции на Майдане в 2014 году, Калетник бежал из страны, прихватив с собой наворованные миллиарды долларов. Вполне вероятно, что именно этот одиозный экс-нардеп финансирует своего кума, чтобы в дальнейшем благодаря ему вернуться в страну и вернуть свое влияние на таможенную сферу.

Теневые штабы в регионах

Под управлением Ильи Павлюка областные теневые штабы курируются первым заместителем Администрации президента Сергеем Трофимовым, который ранее работал исполнительным продюсером "Студии Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство, а также главой избирательного штаба партии "Слуга народа" Александром Корниенко.

Сергей Трофимов и Александр Корниенко

Соответственно, в Киевской области теневой штаб возглавляет бывший руководитель Крымской и Львовской таможен и экс-депутат "Партии Регионов" Виктор Тимошенко, на Херсонщине – экс-руководитель Херсонской таможни Виталий Булюк, а на Харьковщине целых два руководителя – доверенное лицо Зеленского на президентских выборах Павел Сушко и Вадим Слюсарев, начальник пограничного пункта "Гоптовка". В Одесской области штаб возглавляет скандальный бизнесмен Борис Кауфман.

Еще одним человеком, которому отвели место во всей этой теневой схеме является бизнес-партнер Януковича Сергей Тригубенко. При его президентстве Тригубенко был "смотрящим" за финансовыми потоками и министерством агропромышленности. Сейчас же его считают "смотрящим" за угольной промышленностью.

Как выяснили журналисты, при поддержке первого заместителя Администрации президента Сергея Трофимова, Тригубенко хочет выдвинуть своих мажоритарщиков под брендом "Слуга народа".

Сергей Трегубенко

В 2010 году бизнес-партнер Януковича стал заместителем министра аграрной политики и продовольствия. По данным СМИ, главной задачей Тригубенка на посту являлся сбор "черных налогов", то есть поборов с экспортеров сельхозпродукции, которые затем шли в кассу "семьи".

Позже, вместе с министром аграрной политики Николаем Присяжнюком он попал в крупный скандал по так называемому "сахарному делу", коррупционные схемы нанесли стране убытков на несколько миллионов гривен.

Еще одной интересной личностью среди причастных к теневому штабу является один из его глав в Харьковской области Вадим Слюсарев.

До недавнего времени Вадим Алексеевич делал карьеру пограничника – служил на пропускном пункте "Гоптовка". Главным достижением Слюсарева в таможенной сфере, как сообщают СМИ, стала организация контрабандных потоков из России, а "крышевал" это все дело сын скандального экс-генпрокурора Виктора Пшонки – Артем.

Благодаря такому влиятельному знакомству, Слюсарев довольно быстро рос по службе, став руководителем внутренней безопасностью Восточного регионального отделения, куда входили подразделения четырех областей – Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской. А затем поставил абсолютный рекорд – за два месяца получил звание генерала и должность начальника внутренней безопасности ГПСУ.

Естественно, что состояние таможенник нажил себе приличное, и когда его стали обвинять уже в сотрудничестве с российским агрессором после Революции Достоинства, просто ушел в бизнес.

Также есть довольно немало интересной информации и о теневом кураторе Херсонщины Виталии Булюке, нынешнем заместителе главы Херсонского облсовета и экс-начальника областной таможни.

Виталий Булюк

По некоторой информации, во времена своего главенствования на таможне, Булюк занимался подделкой документов на вывоз украденного металлолома из крупных заводов Херсона. Благодаря ему за границу было вывезено оборудование из Херсонского хлопчатобумажного комбината, крупнейшего в Европе. А комбайновый завод имени Петровского чуть не разворовали под ноль, от куда вывезли все станки. А с центрального херсонского стадиона "Кристалл" исчезло огромное, действующее электронное табло, как и 650 метров мощнейшего силового кабеля.

Каждый год в области срезались десятки опор высоковольтных линий, сотни трансформаторных подстанций. Оросительные системы области беспощадно вырезались, разворовывались, вывозились как металлолом.

На сегодня состояние Виталия Булюка превышает 45 миллионов долларов, и это лишь официальные данные. А помог ему наколотить такое состояние никто иной, как уже известный нам Игорь Калетник, именно благодаря его протекции его кум Булюк и стал главой Херсонской таможни.

Имя олигарха и главы теневого штаба Одессы Бориса Кауфмана фигурировало в скандалах, связанных с банкротством банка "Михайловский", "Платинум Банка" и многомиллиардными налоговыми махинациями табачной компании "Тедис Украина".

Борис Кауфман

Вот с последней была очень долгая история. Дело в том, что компания "Тедис Украина", а ранее "Мегаполис-Украина", являлась монополистом в табачной сфере. Более того, создана она была российской компанией "Мегаполис", а ее контролем в Украине занималась семья Януковича и их "смотрящий" по Украине Борис Кауфман, которого также называли одним из кошельков "семьи".

С российской стороны "Мегаполис" контролировал некий Игорь Кесаев, который к тому же является владельцем завода им. Дегтярева, главной продукцией которого является стрелковая, противотанковое и зенитно-ракетное оружие.

Являясь смотрящим в табачной компании, Кауфман проворачивал схему, которая позволяла ему собирать разницу между оптовой стоимостью всех сигарет, привезенных в Украину, и розничной ценой всех сигарет, проданных в Украине. Такая себе прокладка. Через счета фирм-транзитеров из "Мегаполис-Украина" за 2015-2017 было выведено 2,5 млрд грн.

Более того, вместе со своим бизнес-партнером Александром Грановским украинский долларовый миллионер смог приватизировать крупнейшую дноуглубительную компанию "Черномортехфлот". Затем взять под контроль Одесский аэропорт и столичный международный аэропорт "Борисполь", с которых в карманы бизнесменам попадает громадная прибыль.

Из-за деятельности этих бизнесменов, Украина лишилась 30 миллионов долларов в результате махинаций вокруг строительства в Одесском аэропорту. По информации СМИ, Кауфман и Грановский при посредничестве Виктора Януковича получили кредит на реконструкцию аэропорта от "Укрэксимбанка", но эти деньги государству так никто и не вернул.

В связи с открывшейся информацией OBOZREVATEL обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом объяснить привлечение в свой "теневой штаб" одиозных деятелей времен Янковича и Ко.

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