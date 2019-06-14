Тащат "депутатов" Крыма? Россия задумала публичный удар в ПАСЕ

Российская делегация намерена восстановить свое участие в сессиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, это может произойти уже на ближайшей летней сессии в июне, передает "Дождь".

Источник в руководстве нижней палаты парламента рассказал, что если Госдума примет решение направлять свою делегацию в ПАСЕ, то в ее состав по инициативе фракций могут войти депутаты от Крыма и Севастополя.

"Вероятно, они будут включены. Это такие же регионы России как и все остальные, поэтому депутаты от них имеют полное право представлять Россию в ПАСЕ", — подтвердил инсайдер в руководстве фракции "Единой России", в которую входят все депутаты от Крыма и Севастополя.

По словам другого собеседника в Думе, это решение может поставить под вопрос легитимность всей делегации и приведет к напряжению в процессе возвращения России в ПАСЕ. Хотя, говорит он, со стороны ПАСЕ могут быть применены персональные санкции к этим депутатам, а не ко всей делегации.

Заседание ПАСЕ "112"

"Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге", — отметил Володин.

По его словам, речь идет о восстановлении базовых прав российской делегации — участие в работе организации, голосование и выступление.

Если 25 июня при регистрации полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме, тогда делегация покинет сессию, пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций и поспособствовать возвращению России.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.

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