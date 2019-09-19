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19 сентября • обновлено в 09:36
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Тарас Березовец
Тарас Березовец
Политтехнолог, директор компании Berta Communications Все статьи автора

Нас водят за нос: Украину ведут к капитуляции

2.6т

"Ми домовились про “формулу Штайнмайєра” і я дав згоду. Закон про особливий статус вступає в силу на момент проведення виборів, а остаточно вступає в силу після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання результатів виборів”, — неожиданно откровенно признаётся Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

112 канал

Более того, оказывается, что согласие на это он дал ещё 2 сентября. Т.е. две недели назад, без общественного и экспертного обсуждения, без решения СНБО и без одобрения Верховной Рады министр иностранных дел совершает кардинальный шаг к изменению внешнеполитической позиции Украины!

Новости
Свой среди чужих, чужой среди своих

Наивно предполагать, что это было сделано без команды президента. А всё это время общество попросту водили за нос, рассказывая, что никто ничего сдавать не собирается. Честно, не знаю, что ещё должно произойти для того, что общество наконец осознало, что его ускоренными темпами ведут к капитуляции и согласию на режим внутренней оккупации.

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Автор
Тарас Березовец Тарас Березовец
Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Тараса Березовца
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как штаты скажут так и будет, какое согласие Рады?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вас ведут к государственности, согласно вашему же украинскому устройству.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Запроланці!
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