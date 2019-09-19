"Ми домовились про “формулу Штайнмайєра” і я дав згоду. Закон про особливий статус вступає в силу на момент проведення виборів, а остаточно вступає в силу після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання результатів виборів”, — неожиданно откровенно признаётся Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко 112 канал

Более того, оказывается, что согласие на это он дал ещё 2 сентября. Т.е. две недели назад, без общественного и экспертного обсуждения, без решения СНБО и без одобрения Верховной Рады министр иностранных дел совершает кардинальный шаг к изменению внешнеполитической позиции Украины!

Наивно предполагать, что это было сделано без команды президента. А всё это время общество попросту водили за нос, рассказывая, что никто ничего сдавать не собирается. Честно, не знаю, что ещё должно произойти для того, что общество наконец осознало, что его ускоренными темпами ведут к капитуляции и согласию на режим внутренней оккупации.

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