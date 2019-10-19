Партия "Самопоміч" получила нового главу: кто заменил Садового

Новой главой партии "Самопоміч" в субботу, 19 октября, стала экс-вице-спикер Верховной Рады VIII созыва Оксана Сыроид.

Решение было принято на двадцатом съезде партии в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

За избрание Сыроид проголосовали 127 делегатов съезда, 3 воздержались. В повестке также было утверждение стратегии на 2020 год, в том числе – на участие в местных выборах.

"Наша цель очень четка – вернуться в центр принятия решений в украинской политике", – заявила на съезде Сыроид.

Она добавила, что возлагает большие надежды на будущие местные выборы. "Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ", – отметила она.

Бывший глава "Самопомочі", мэр Львова Андрей Садовый в дальнейшем останется рядовым членом партии.

Отметим, партия "Объединение "Самопоміч"" была представлена в прошлом созыве парламента, однако на выборах-2019 не преодолела проходной барьер, набрав 0.62% голосов.

Оксана Сыроид и Андрей Садовый facebook.com/oksana.syroyid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее городской голова Львова Андрей Садовый снялся в рекламном ролике среди конопляного поля вблизи Глухова на Сумщине. Таким образом он решил прорекламировать употребление конопляного масла и поддержать мэра Глухова Мишеля Терещенко, который баллотировался от "Самопомочі" на мажоритарном округе.

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