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3 мая • обновлено в 22:34
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Свадебный фотограф, парикмахер и повар: Чекалкин озвучил главную проблему "слуг народа"

8.5т
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В результате выборов в Верховную Раду 2019 года, в парламенте оказались абсолютно случайные люди и это главная проблема президентской силы "Слуга народа".

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин, отвечая на вопрос, почему Владимир Зеленский потерял контроль на монобольшинством за последнее время (полную версию интервью читайте тут).

"В Раде оказались люди без какого-либо политического бэкграунда и опыта. А это высший законодательный орган страны! Было просто издевательством над сознанием и здравым смыслом, когда туда попали люди, которые еще вчера были парикмахерами, фотографами, як в Запорожье, или как в Одессе, где на выборах прошел бывший повар неформального руководителя Одессы", – отметил Чекалкин.

Верховная Рада

Верховная Рада

psm7.com

По его мнению, если люди приходят без всякого опыта, то они легко поддаются чьим-то финансовом и моральным влияниям.

"Тут и штрейкбрехеры, и участники различных групп. Это было вполне предсказуемо, поэтому я не удивляюсь. Если бывший повар авторитетного одесского персонажа стал депутатом, то к кому он будет прислушиваться – к тому, кому он подчинен формально или к тому, кто дал ему билет в политику?", – подытожил Чекалкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший дипломат Дмитрий Чекалкин считает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был абсолютно оторван от реальности, но уже наконец понял, "в какую беду он влез".

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Чекалкин
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Наконец заветы ильича воплотили в жизнь..."кухарка управляет государством".
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Петренко Олександр
Петренко Олександр
Дмитрий, проблема в Украине в том, что у нас, как и во всем мире, гнилое мировоззрение! Суть его в том, что ни кто не опирается на себя, а на каких-то мифических богов, царей, правителей, которые все за нас решат и все нам дадут. А дают нам на наши просьбы рабство! А рабам ничего не принадлежит, даже жизнь! Раб не хочет быть свободным, он стремиться стать рабовладельцем, других примеров он не видит. Дорвавшись до власти, грабят ещё не расграбленное. У наших граждан нет страха, ни кого не наказывают. Запад держится на страхе наказания, там тоже нет свободы. Мир катится в бездну, если не появятся свободные, волевые и сильные люди, Земля будет уничтожена, как и многие др. планеты до неё.
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