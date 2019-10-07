Судился с евромайдановцами: директор ГБР Труба попал в громкий скандал

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в 2013-2014 годах активно оспаривал в судах решения местных советов в поддержку Революции Достоинства на Майдане.

Об этом говорится в расследовании программы "Спостерігач" на "5 канале". Когда стало известно, что Евромайдан победил, Труба отозвал все иски (чтобы посмотреть, видео, доскролльте страницу до конца).

Как говорится в сюжете, в ноябре 2013 года, когда на Майдане Независимости в Киеве только начались протесты, тогда еще прокурор Пустомытовского района Роман Труба направил подозрение чиновнику львовской мэрии Андрею Шевциву, который помогал автобусам из Львова попасть в Киев. Его обвинили в блокировании трассы.

Роман Труба

Дело против евромайдановца Шевцива прокурор вел лично. Сегодня Шевцив отказывается говорить о Трубе – по политическим мотивам. А видео, где он вспоминает этот инцидент, был удален из сети.

Как прокурор района Роман Труба неоднократно судился с Пустомытовским райсоветом и местными сельсоветами, требуя отменить их решения в поддержку Евромайдана.

"Он очень настойчиво оспаривал. В отличие от других прокуроров, занимавшихся тем же", – вспоминает нардеп VIII созыва Татьяна Черновол.

Иск Романа Трубы Скриншот видео

Суды тогда поддерживали иски прокурора – пока Революция Достоинства не победила. После чего прокурор Труба внезапно отозвал остаток своих исков. А потом – уволился. Как раз накануне принятия закона о люстрации.

Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала. Как сообщал OBOZREVATEL:

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