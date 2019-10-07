Судился с евромайдановцами: директор ГБР Труба попал в громкий скандал

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в 2013-2014 годах активно оспаривал в судах решения местных советов в поддержку Революции Достоинства на Майдане.
Об этом говорится в расследовании программы "Спостерігач" на "5 канале". Когда стало известно, что Евромайдан победил, Труба отозвал все иски (чтобы посмотреть, видео, доскролльте страницу до конца).
Как говорится в сюжете, в ноябре 2013 года, когда на Майдане Независимости в Киеве только начались протесты, тогда еще прокурор Пустомытовского района Роман Труба направил подозрение чиновнику львовской мэрии Андрею Шевциву, который помогал автобусам из Львова попасть в Киев. Его обвинили в блокировании трассы.
Роман Труба
Дело против евромайдановца Шевцива прокурор вел лично. Сегодня Шевцив отказывается говорить о Трубе – по политическим мотивам. А видео, где он вспоминает этот инцидент, был удален из сети.
Как прокурор района Роман Труба неоднократно судился с Пустомытовским райсоветом и местными сельсоветами, требуя отменить их решения в поддержку Евромайдана.
"Он очень настойчиво оспаривал. В отличие от других прокуроров, занимавшихся тем же", – вспоминает нардеп VIII созыва Татьяна Черновол.
Иск Романа Трубы
Скриншот видео
Суды тогда поддерживали иски прокурора – пока Революция Достоинства не победила. После чего прокурор Труба внезапно отозвал остаток своих исков. А потом – уволился. Как раз накануне принятия закона о люстрации.
Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала. Как сообщал OBOZREVATEL:
первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер адвокатской объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также, что бюро используется в интересах страны-агрессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации из ГБР.
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