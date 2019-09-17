Страна ЕС предупредила об угрозе захвата Крыма для ОБСЕ

Аннексия Крыма Россией и оккупация части Донбаcса угрожает безопасности ОБСЕ. Правильное функционирование организации зависит от окончания войны между Россией и Украиной.

Такое заявление сделал глава МИД Польши Яцек Чапутович на открытии ежегодной встречи ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве, сообщает "Укринформ". По его словам Россия нарушила принципы ОБСЕ.

"Пять лет назад агрессия России против Украины нарушила ключевые принципы ОБСЕ, такие как территориальная целостность и нерушимость границ. Оккупация Крыма и Донбасса создает угрозу безопасности и функционированию ОБСЕ. Урегулирование конфликта в Украине имеет решающее значение для сохранения способности ОБСЕ строить безопасность в регионе и сосуществовать между странами", – сказал Чапутович.

Встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве ukrinform.ru

Как писал OBOZREVATEL, глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что "формула Штайнмайера" является наиболее уместной платформой для выполнения Минских договоренностей касательно Донбасса. По его словам, для следования этому плану есть все необходимые компоненты: "нормандский формат", двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ.

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