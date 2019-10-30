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30 октября • обновлено в 08:25
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Стерли важнейшие фразы: всплыла скандальная информация о разговоре Зеленского с Трампом

4.4т Читать материал на украинском

В стенограмме переговоров президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским есть пробелы. В ней отсутствуют отдельные фразы.

Об этом сообщил чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе, передает The New York Times. Фразы при этом касаются конкурента Трампа Джо Байдена.

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Виндман сообщил, что не смог добавить некоторые пропущенные фразы в запись. Речь идет об упоминании Зеленским газовой компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер, и утверждении Трампа о существовании записей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине.

При этом слова о существовании записей о коррупции в Украине является ссылкой на слова Байдена об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

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Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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