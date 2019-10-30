Стерли важнейшие фразы: всплыла скандальная информация о разговоре Зеленского с Трампом

В стенограмме переговоров президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским есть пробелы. В ней отсутствуют отдельные фразы.

Об этом сообщил чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе, передает The New York Times. Фразы при этом касаются конкурента Трампа Джо Байдена.

Виндман сообщил, что не смог добавить некоторые пропущенные фразы в запись. Речь идет об упоминании Зеленским газовой компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер, и утверждении Трампа о существовании записей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине.

При этом слова о существовании записей о коррупции в Украине является ссылкой на слова Байдена об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

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