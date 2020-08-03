Стефанчук не исключил проведение референдума об особом статусе Донбасса

Вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса может быть вынесен на всеукраинский референдум, результаты которого будут обязательными для выполнения.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в интервью Фокусу. Он подчеркнул, что речь об отделении территорий идти не может.

Отвечая на вопрос, при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться на всеукраинском референдуме, он ответил, что может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ.

"За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще – вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда", – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что на референдум выносится только один вопрос, и его формулировка должна быть четкой, а ответ – либо "да", либо "нет", без вариантов.

Замглавы Верховной Рады добавил, что если вопросы, которые интересуют народ, требуют внесения изменений в Конституцию, "их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".

На вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для выполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогостоящими, и для "консультации с народом достаточно социологических опросов".

"Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о референдуме, который реализует конституционное право украинцев на волеизъявление.