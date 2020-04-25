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25 апреля • обновлено в 13:31
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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Старые лица возвращаются: реформам стоп

4.4т

Знаменитую фразу "Стадион так стадион" сегодня логично заменить на "Реванш так реванш". Я про увольнение глав налоговой и таможенной служб Верланова и Нефедова. Информация о таком возможном развитии событий у меня была еще несколько лет назад, и я писал – зачем это делают. Определенные силы хотят реванша. Хотят вернуть "старое доброе время" с ручными возвратами НДС, с облигациями, назначением без всяких конкурсов своих людей на ключевые посты. Естественно, не ради реформирования этих структур, там совсем другая мотивация. Мы уже видели, как это все работает. При Тимошенко и при Януковиче.

Премьера обвинять нечем – такие вот увольнения и назначения без объяснений и заслушивания в Верховной Раде традиционно идут от Офиса президента. Так что я уверен – тут след Ермака. Посмотрим на новые (старые) лица, которые придут в ближайшее время. Цушко уже на старте в Минфин. С такими тенденциями на налоговую и таможню можно смело звать Клименко и Калетника. Или их ставленников. Кто там еще в тумане на скамейке запасных? Мороз и Симоненко? Может, Виктор Пшонка и Николай Азаров? Тогда Януковича на премьера, он с пониманием и благодарностью. Они возвращаются, реформам стоп – возвращаем старые схемы. Со знакомыми лицами. МВФ однозначно отреагирует и даже Саакашвили не уговорит их зажмуриться и дать денег. А Зеленский молодец и ничего не знает, конечно…

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Персоны
Сергей Верланов Максим Нефедов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Кирилла Сазонова
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Расскажите о положительных примерах назначенных руководителей в результате конкурса. Запад навязал эти конкурсы в Украине для того, чтобы в отборочные комиссии включать своих людей и управлять процессом назначений. На западе проводятся такие конкурсы?
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