Стало известно о поставках Украине летального оружия из США

В 2017 году в Украину поступала партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7.

Об этом заявил директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, пишет "Донбасс.Реалии".

На внешних рынках сохраняются значительные ограничения на продажу Украине летального оружия, отмечает он.

PSRL-1 Украина поставляет американская компания AirTronic USA. Руководитель компании Ричард Вендивер считает, что PSRL-1 лучше советского аналога по техническим параметрам, в частности, по дальности эффективной стрельбы, которая возросла с 300 до 800 метров.

"Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов", - пояснил он.

Детали контракта на поставку гранатометов в Украину стороны не раскрывают, но по информации военных экспертов, первая партия PSRL-1 насчитывала 100 единиц и сейчас используется Нацгвардией.

На нужды украинской армии также закупаются аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря.

Речь идет в частности о ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы к гранатометам, некоторые артиллерийские припасы - 100 мм и 152 мм. Страны, которые продают Украины это оружие, а также цены на него Барбул не уточнил.

Государственный департамент США одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму $41,5 млн.

Как сообщал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить об одобрении плана продажи Украине противотанковых ракет.

Решение Трампа вызвало бурную реакцию в Совфеде РФ. Также на новость отреагировали и террористы.

Затем бурно отреагировал МИД России, который официально заявил, что США разжигают войну в Украине и являются "русофобами", которые приветствуют "карателей".