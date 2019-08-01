Стало известно, чему учат "слуг народа" в Трускавце

Будущие нардепы от партии "Слуга народа", которые уехали в Трускавец (Львовская область) на тренинги, изучают смежные с профессией темы, в том числе и макроэкономику, бюджетный процесс, политстратегию, публичную политику и законодательную практику.

Об этом сообщило издание "Сегодня". Так, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар рассказал, что видит пользу от интенсива. По его словам, если человек не знает ничего, за неделю его нереально всему научить, но можно сделать важную вещь.

"За неделю можно определить пределы незнания и запустить индивидуальный учебный план на много лет вперед", – прокомментировал он.

Тренинг Facebook Дмитрия Костюка

Нардеп, экс-вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев считает, что главное, что должны знать будущие депутаты – это регламент, основы написания законопроектов и коммуникации с избирателем.

"Наконец, нужно выбрать свое направление работы и понимать его. От нардепа не требуется быть одновременно экспертом в транспортном секторе и образовании. Наоборот, чтобы быть политиком, а не политиканом, нужно четко понимать свое направление", – сказал Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Будущие депутаты от партии "Слуга народа" 28 июля приехали в курортный город Трускавец, где для них запланирован тренинг.

Около 5% будущих народных депутатов от президентской партии отказались от недельного обучения в Трускавце, организованного для политсилы Киевской школой экономики.

Телеведущий и новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко сообщил, что задачей тренингов является создание рабочей группы депутатов.

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