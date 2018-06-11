Ссора Трампа на G7: журналист увидел выгоду для Украины

Ссора западных лидеров после саммита "Большой семерки" может стать для Украины шансом построить страну, которую хотят построить сами украинцы, а не их зарубежные партнеры.

Данное мнение обнародовал в колонке на "Эспрессо" журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

По его словам, данную ситуацию можно было легко предугадать в день избрания Дональда Трампа президентом США, и из этого конфликта нужно "делать выводы, а не заниматься причитаниями".

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"Нужно понять, что никакие консервативные советники во внешней политике не смогут полностью "выправить" курс Трампа - потому что они не влияют на его решения по экономике… Не нужно утешать себя иллюзией, что американского президента может остановить во всех его действиях конгресс. Не может. Если Трамп захочет вновь пригласить Путина в "большую восьмерку" – этому воспротивятся остальные участники формата. Но если Трамп захочет встретиться с Путиным сам – ему никто не помешает", – считает журналист.

Портников подчеркнул, что украинским политикам исходя из этого необходимо осознать, что рассчитывать нужно прежде всего на самих себя.

"Украинские политики десятилетиями жили в уверенности, что исполнение рекомендаций Москвы гарантирует им политическое выживание. После 2014 года в сознании многих Москву сменил Вашингтон. Так вот стоит заметить, что единого центра принятия решений больше нигде нет", – уверен он.

По его словам, только манёвры между влиятельными игроками, только умение использовать их разногласия, и желание отстаивать прежде всего украинский интерес принесёт успех.

"На самом деле конфликт Запада для нас – не только испытание, но и шанс. Шанс построить страну, которую хотим построить мы, а не страну, которую предлагают нам другие", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп отказался подписывать коммюнике по итогам саммита G7, назвав главной причиной этого "лживые заявления" премьер-министра Канады Дастина Трюдо.