США жестко обратились к России из-за обострения на Донбассе

Посольство США в Украине призвало Россию придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений и Нормандского формата.

Об этом сказано в сообщении американского представительства в Киеве, опубликованном сегодня в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию придерживаться своих Минских и Нормандских обязательств", – заявили в посольстве.

We are deeply concerned by today’s reports of escalation of the conflict in the Donbas and urgently call on Russia to uphold its Minsk and Normandy commitments.