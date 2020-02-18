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18 февраля • обновлено в 16:40
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США жестко обратились к России из-за обострения на Донбассе

6.2т
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Посольство США в Украине призвало Россию придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений и Нормандского формата.

Об этом сказано в сообщении американского представительства в Киеве, опубликованном сегодня в Twitter.

США жестко обратились к России из-за обострения на Донбассе

США жестко обратились к России из-за обострения на Донбассе

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию придерживаться своих Минских и Нормандских обязательств", – заявили в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев. После 10:00 российские войска отступили.

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Темы
Бой под Золотым Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
посольство США в Украине Россия - страна-агрессор
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Эх, никто не поможет чубатым свинопасам!
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Жесть как обратились!! А что, посольства США в Москве нету, чтоб напрямую обратиться??
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фил филька
фил филька
Ahoh Yuzz38, в москве твитер не читают)) предпочитают дипломатической почтой пользоваться. видимо укропослы не знают что это такое))
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Питон Каа
Питон Каа
А кто там в посольстве США на Украине эти бестолковые обращения пишет, посла то нет? Сторож что ли? Объясните ему, что у России нет никаких обязательств по Минским и Нормандским форматам, пусть не позорит США.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Питон Каа, вы неправы - Россия обязана как гарант Минских соглашений высечь тех, кто их не выполняет. Короче - Украину будут пороть... на конюшне... розгами... по голому заду...
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