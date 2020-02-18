Посольство США в Украине призвало Россию придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений и Нормандского формата.

Об этом сказано в сообщении американского представительства в Киеве, опубликованном сегодня в Twitter.

США жестко обратились к России из-за обострения на Донбассе

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию придерживаться своих Минских и Нормандских обязательств", – заявили в посольстве.

We are deeply concerned by today’s reports of escalation of the conflict in the Donbas and urgently call on Russia to uphold its Minsk and Normandy commitments. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 18, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев. После 10:00 российские войска отступили.

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