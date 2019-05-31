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США прислали в Украину замену Йованович: кто она. Фото

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В Украину прибыла временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Дипломат, которая приехала в страну 28 мая, только сегодня, 31 мая, провела встречу с представителями посольства США в Киеве.

"Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания приветствовали временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Она прибыла в Украину 28 мая 2019 года", – сказано в сообщении посольства в Twitter.

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Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии, США. Получила степень бакалавра по политологии в Западном колледже, а также степень магистра по вопросам стратегических исследований в Военном колледже армии США.

Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы Миссии и советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Бангкоке, Таиланд; советником по экономическим вопросам в Посольстве США в Лондоне; директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента.

Кристина Квин в Киеве

Кристина Квин в Киеве

Также она работала в Посольстве США в Москве, в Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, в Посольстве США в Маниле.

В Государственном департаменте США в Вашингтоне, округе Колумбия, дипломат отвечала за направление сотрудничества с Европейским Союзом, а также за двусторонние отношения со Словенией.

С 2013 по апрель 2019 года Квин исполняла обязанности заместителя главы Миссии — министра-советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Париже.

Кристина Квин

Кристина Квин

Кристина Квин

Кристина Квин

Напомним: 18 мая американское посольство сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель генерального прокурора).

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Персона
Мари Йованович
Место
УкраинаКиев
Теги
СШАпосольство США в Украине
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