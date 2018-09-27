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США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики

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В Балтиморе 27 сентября состоялась церемония передачи двух патрульных катеров класса Island Украине.

"США передали Украине первые две лодки класса Island. Это событие станет еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами, как и содействие США в строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове", – сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

По его словам, США являются мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украина, которые получили на сегодняшний день более $1 млрд на поддержку безопасности.

США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики
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"Мы также ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП. Эта помощь особенно важна во время, когда Россия подрывает свободу морей и мореплавания в Азовском море, трусливо охотясь и запугивая коммерческие корабли. Наша задача - убедить Кремль в нашей решимости по защите берегов Украины", – подчеркнул Порошенко.

США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики

В частности, Штаты передали Украины 30-метровые катера Drummond и Cushing. Они способны выходить в море во время мощных штормов и выполнять задачи в сложных условиях, а также вести огонь.

США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики
США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики
США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики
США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики
США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики
США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики

Как сообщал OBOZREVATEL, катера класса "Айленд" строились верфью Bollinger Shipyards в Локпорте с 1985 по 1992 годы для Береговой охраны США. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, они должны стать мощным усилением для азовской флотилии.

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Военная помощь Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
Азовское мореВМС Украины
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Как оказалось, эту рухлядь не подарили, а продали за 25 млн баксов каждую. Дякуемо.)))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
ржавые корыта которым по 30 лет
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чорний Жупан
чорний Жупан
Рашку рвет в клочья... от смеха!
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