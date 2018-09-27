США передали Украине боевую технику: озвучены характеристики

В Балтиморе 27 сентября состоялась церемония передачи двух патрульных катеров класса Island Украине.
"США передали Украине первые две лодки класса Island. Это событие станет еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами, как и содействие США в строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове", – сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.
По его словам, США являются мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украина, которые получили на сегодняшний день более $1 млрд на поддержку безопасности.
"Мы также ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП. Эта помощь особенно важна во время, когда Россия подрывает свободу морей и мореплавания в Азовском море, трусливо охотясь и запугивая коммерческие корабли. Наша задача - убедить Кремль в нашей решимости по защите берегов Украины", – подчеркнул Порошенко.
В частности, Штаты передали Украины 30-метровые катера Drummond и Cushing. Они способны выходить в море во время мощных штормов и выполнять задачи в сложных условиях, а также вести огонь.
Как сообщал OBOZREVATEL, катера класса "Айленд" строились верфью Bollinger Shipyards в Локпорте с 1985 по 1992 годы для Береговой охраны США. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, они должны стать мощным усилением для азовской флотилии.
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