США мощно поддержали дружбу с Украиной: глава МИД провел разговор с Помпео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которого участники обсудили развитие стратегического партнерства двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД. В частности, как отметил Кулеба, украинская сторона настроена развивать партнерство для дружбы народов.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления настоящей дружбы украинского и американского народов", – отметил Кулеба.

Кулеба и Помпео

Глава МИД Украины уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США, важность которого во времена пандемии приобретает особое значение. Он отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.

Чиновник заверил Государственного секретаря США в том, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей поставок.

Кулеба предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинско-американской комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году.

Отдельное внимание собеседники уделили итогам видеоконференции глав МИД в нормандском формате, которая состоялась 30 апреля. Они отметили важную роль ФРГ и Франции в содействии участии России в диалоге и выполнении ею своих обязательств.

Помпео заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники уделили внимание процессу реформ в Украине, включая проекты и программы, которые поддерживаются правительством США. Глава МИД проинформировал Государственного секретаря о процессе принятия ключевых реформаторских законов, необходимых для дальнейшего успешного сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, он подтвердил настроенность на принятие банковского закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что провести честные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно, пока там находятся российские войска.

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