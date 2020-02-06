"Сразу набрал Баканова!" Зеленский высказался об обыске на "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировали в помещении, которое ранее обыскали сотрудники СБУ.

При этом о том, что обыск происходил именно на телеканале "1+1" глава государства якобы узнал из сообщения в соцсети нардепа от СН Александра Дубинского. Об этом он рассказал на заседании фракции "Слуги народа" 6 февраля, сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в партии.

"Говорит, что... сразу же набрал (главу СБУ Ивана) Баканова", – сказал он.

Зеленский узнал об обыске на "1+1" из поста Дубинского

По его словам, президент также рассказал о том, что у следствия есть информация, что "пленки" монтировались именно в помещении, где прошел обыск, но кто слил их в СМИ – правоохранители не знают.

Собеседник добавил, что на днях такие же обыски прошли по месту жительства 25 сотрудников Управления государственной охраны, которые находились рядом с кабинетом премьера в день утечки данных.

А вот другой источник во фракции, ссылаясь на данные следствия, заявил, что аудио действительно загружали на YouTube по IP-адресу офиса "1+1".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.

Служба безопасности Украины официально заявила, что обыск в здании телеканала "1+1" связан не с деятельностью компании, а касается отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконной прослушке.

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