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7 февраля • обновлено в 08:11
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"Сразу набрал Баканова!" Зеленский высказался об обыске на "1+1"

9.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировали в помещении, которое ранее обыскали сотрудники СБУ.

При этом о том, что обыск происходил именно на телеканале "1+1" глава государства якобы узнал из сообщения в соцсети нардепа от СН Александра Дубинского. Об этом он рассказал на заседании фракции "Слуги народа" 6 февраля, сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в партии.

"Говорит, что... сразу же набрал (главу СБУ Ивана) Баканова", – сказал он.

Зеленский узнал об обыске на "1+1" из поста Дубинского

Зеленский узнал об обыске на "1+1" из поста Дубинского

По его словам, президент также рассказал о том, что у следствия есть информация, что "пленки" монтировались именно в помещении, где прошел обыск, но кто слил их в СМИ – правоохранители не знают.

Собеседник добавил, что на днях такие же обыски прошли по месту жительства 25 сотрудников Управления государственной охраны, которые находились рядом с кабинетом премьера в день утечки данных.

А вот другой источник во фракции, ссылаясь на данные следствия, заявил, что аудио действительно загружали на YouTube по IP-адресу офиса "1+1".

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Автор
Марта Рок
Темы
Обыски СБУ "Пленки" Гончарука
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Партия Слуга народа
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nic nic_
nic nic_
дізнався з допису в соцмережі нардепа від СН.Если правда,то это не весело.Народ,а что случилось.Так ведь ....Что вы говорите.А я не знал
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