"Спят на полу": Бессмертный рассказал, как Кучму и Марчука унижают на переговорах в Минске

Участники переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе от Украины не обеспечены необходимыми условиями для проведения переговоров.

Об этом рассказал бывший участник переговоров, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный в эфире канала "112 Украина".

Он отметил, что во время работы в Трехсторонней контактной группе его поразил "волонтерский принцип украинской дипломатии".

"Это значит, что ты работаешь, но не имеешь ни документов, необходимых для обеспечения этого процесса. Ты не имеешь четких инструкций, как ты должен действовать, ни элементарных условий для обеспечения того, чтобы ты мог бы аргументировать... Вы просто не представляете, какое унижение испытывает там премьер-министр Марчук (1995 г. - Ред.), президент Кучма (1994-2005 гг. - Ред.)... ", - сказал он.

По его словам, все участники переговоров от Украины ездят в Минск за собственный счет.

"Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!", - поделился Бессмертный.

Напомним, ранее Бессмертный указал на опасность закона о реинтеграции Донбасса.