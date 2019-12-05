"Спровоцировала их!" Верещук сделала признание о драке в Раде

Нардеп от "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала драку своих коллег по фракции в зале Верховной Рады Украины в четверг, 5 декабря, когда Максим Бужанский напал на Гео Лероса.

Она призналась, что на самом деле послужило причиной этой потасовки. Подробности она рассказала журналистам в кулуарах Рады, сообщает "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, Лерос оскорбил ее во внутреннем чате. Это не понравилось нескольким депутатам, которые пришли выяснять отношение к нему, и наиболее эмоциональным среди них был Бужанский.

Ирина Верещук

"У нас действительно был конфликт с господином Леросом, который, считаю, не вполне политическим способом высказывался обо мне как публично, так и в чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился", – сообщила она.

Однако нардеп, отметила Верещук, не сделал этого. Не отреагировало на ее просьбу и руководство фракции.

"Потом я рассказала о ситуации тем, кто сидит рядом со мной в парламенте. И те, кто это услышал, пошли к Леросу – просить, чтобы он все-таки извинился. И произошло такое…" – отметила она.

Потасовка в Раде Скриншот

Верещук подчеркнула, что Бужанский просто более эмоционально отреагировал на все. При этом она поблагодарила коллегу за то, что заступился за нее.

"Если мы причинили кому-то неудобства, простите, пожалуйста! Может быть, я спровоцировала их своей эмоциональностью… Но считаю, что мы должны учиться доверять и уважать друг друга, тогда и люди, которые нас избрали, будут верить нам", – подытожила нардеп.

Потасовка в Раде Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря в зале Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напал на коллегу из фракции Гео Лероса. Инцидент якобы произошел из-за женщины.

В сети опубликовали видео массовой стычки народных депутатов Украины в сессионном зале Верховной Рады.

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