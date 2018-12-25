Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции

25 декабря глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление №1656, которым расширил число фигурантов санкционного списка относительно граждан Украины. Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц на территории России и запрещают перечисление безналичных денежных средств за пределы Российской Федерации.

Бросается в глаза то, что объединяет людей, попавших в новый санкционный список: все они являются людьми, имеющими конфликты с одним из лидеров Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктором Медведчуком. Здесь и вышедший из "За життя" Евгений Мураев, прямо заявивший о работе Медведчука на Россию и ее спецслужбы. Здесь и все те, кто остались в "Оппозиционном блоке" и не ушли вслед за Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным – Борис Колесников, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Юрий Воропаев, братья Добкины, Татьяна Бахтеева, Алексей Белый (кстати, не голосовавшие за исключение Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции Ефим Звягильский и Сергей Кивалов в санкционный список не вошли, что является еще одним доказательством в пользу того, по какому принципу формировался документ и кто стоит за его созданием).

Если документ, появившийся 1 ноября, можно назвать "Списком Медведева", то новый документ можно называть "Списком Медведчука". Он очень красноречиво расставляет акценты и показывает, кто в Украине является реальной системной оппозицией, а кто – "пятой колонной".

Не знаю, чем думали на Старой площади и в Правительстве, когда согласовывали список, но получилось ни капли "не палевно": как написал Михаил Добкин, "внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов Российского государства? Маразм крепчает!".

То, что в России чрезвычайно плохо понимают ситуацию в Украине (не менее плохо, чем украинские политики разбираются в российских реалиях), давно понятно. Но не на столько же! Российский фактор и внешнеполитическая ориентация на Россию давно перестали быть определяющим фактором для украинского Юго-Востока. Оппозиционно настроенный житель Мариуполя, Днепра, Харькова и даже Одессы не живет настроениями политического реванша и перехода Украины под российский протекторат вместо американского. Он ненавидит (в большинстве своем) Порошенко, но это не значит, что он жаждет видеть во главе страны Путина или его ставленника. Защита русского языка, русской культуры и канонической Церкви – в его сознании не защита интересов Медведева или Шойгу. Есть особая форма украинского патриотизма – без вышиванки и "слава Украине", без пения гимна и без поклонения ОУН-УПА, но она игнорируется как украинскими ура-патриотами, так и московскими.

Россия, как оказалось, попросту не видит того, что существует иная Украина. Естественно, если главным экспертом по Украине выступает Виктор Медведчук, доказывающий, что его ставленник Юрий Бойко может выйти во второй тур президентских выборов и даже победить на них. А если не победить, то задать тон на следующий политический сезон, значительно усилив российский фактор в украинской политике.

В свое время он уже доказывал свою состоятельность в роли политического менеджера – и в 2002 году, возглавив Администрацию Президента и провалив конституционную реформу, и в 2004 году, став главным виновником провала Виктора Януковича на президентских выборах, и в 2006 году, получив вместе с блоком "Не так!" 1,01%, и позже – "с успехом" раскручивая "Украинский выбор". Похоже, у российских властей появился весьма весомый и авторитетный эксперт по вопросам Украины.

И пока не ясно, кто кому оказал медвежью услугу – Медведев Бойко и Левочкину или Медведчук Медведеву. Но, похоже, Россия полностью потеряла любую видимость стратегической нити в своих отношениях с Украиной.