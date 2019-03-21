"Спас Украину от России": Foreign Policy назвали слабые и сильные стороны Порошенко

За пять лет президентства Петра Порошенко Украина изменилась в лучшую сторону больше, чем за предыдущие 25 лет.

Несмотря на многочисленную критику и определенные недостатки, страна под его руководством смогла добиться колоссальных результатов после Революции Достоинства, пишет Foreign Policy.

"Украина сейчас намного лучше, чем была в 2013 году, сразу после Евромайдана. В то время пророссийские сепаратисты угрожали захватить юго-восточные области. Россия только что оккупировала Крым. Российская армия, казалось, была готова начать полномасштабное вторжение в Украину. ВВП Украины приближалось к радикальному штопору, который снизил его почти на четверть за два года. Правительственная система была в клочья, армия и спецслужбы были пронизаны российскими агентами, а глубоко укоренившаяся коррупция режима Януковича нанесла неисчислимый ущерб экономике и обществу. Украина, возможно, оказалась на грани краха. Уже не так", — говорится в статье.

Петр Порошенко

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Несмотря на то, что Крым все еще потерян, администрация Порошенко, подчеркивают западные журналисты, создала армию и боролась с россиянами и их доверенными лицами в тупике на востоке Донбасса.

Кроме того, при Порошенко было положено начало реформе полиции и оптимизации работы СБУ, развиты обширные политические, дипломатические, культурные и экономические связи с Западом.

В экономическом плане он решил проблему банковского сектора, стабилизировал валюту и рационализировал цены на энергоносители. Все это соответствовало требованиям Международного валютного фонда.

Не менее важными достижениями Порошенко на Западе считают реформы образования и медицины, а также продвижение украинской культуры.

"Он выделил миллионы долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины и обеспечение энергетической независимости страны. Он передал полномочия и ресурсы местным органам власти. Все, что нужно, — это пройтись по любой украинской улице, чтобы увидеть позитивные изменения. Не менее важно, что в Украине произошли такие колоссальные изменения, не отступая от демократии и прав человека. Действительно, по любым показателям Украина является стабильной, функционирующей демократией с высокой степенью свободы слова и собраний и очень низким уровнем экстремизма и нетерпимости", — пишут в статье.

Кроме того, на Западе высоко оценили тот факт, что в Украине функционирует рыночная экономика. "Безусловно, страна еще не идеальна, а политика и экономика все еще отдают предпочтение олигархам с высоким уровнем благосостояния. Тем не менее, учитывая тревожные антидемократические, антирыночные и популистские тенденции в других странах Европы, Украина выглядит вполне здоровой — гораздо более "европейской" по сравнению с другими", — сказано в материале.

Впрочем главной заслугой Порошенко авторы статьи считают спасение Украины от России. Несмотря на то, что он встал на путь вечной вражды с российским президентом Владимиром Путиным, вместе с тем Порошенко удалось твердо поставить свою страну на путь прозападной интеграции и реформ.

Примечательно, что при всех заслугах действующего президента Украины, на Западе не оставили без внимания и слабые стороны его политики. В статье отмечается, что Порошенко справедливо критикуют за то, что ему не удалось привлечь к ответственности ни одну из прошлых или нынешних элит страны за их должностные преступления при Януковиче.

Петр Порошенко

"Хотя мошенники остаются на свободе, Порошенко много сделал для сокращения институциональных и структурных источников коррупции. В авторитетном исследовании, проведенном киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций, говорится, что "совокупный экономический эффект от борьбы с коррупцией составляет почти 6% ВВП" — около $6 миллиардов. Неудивительно, что Украина повысила рейтинг Всемирного банка в отношении легкости ведения бизнеса, что прямые иностранные инвестиции приходят в норму, а сектор информационных технологий находится на подъеме", — пишут журналисты.

Они также оценили особый подход Порошенко к борьбе с коррупцией. В статье говорится, что президент Украины понимает, что единственный способ преобразовать украинскую экономику и избавить ее от бедствий коррупции — это устранить институциональные и структурные стимулы, которые делают коррупцию естественным явлением.

"Порошенко справедливо полагает, что институциональные изменения намного более эффективны для искоренения коррупции, чем осуждение горстки преступников. При этом он явно просчитался, полагая, что после Евромайдана Украина будет терпеть продолжающуюся безнаказанность коррумпированных элит. В конце концов, коррупция Януковича стала одной из самых важных движущих сил революции 2013 года. В этом смысле стратегия Порошенко могла быть превосходной как средство для реформ, но ужасной как средство для переизбрания", — резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко в феврале подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО. Таким образом президент гарантирует необратимость европейской и евроатлантической интеграции Украины и обещает подать заявку на членство в Европейском союзе и получить план действий относительно членства в НАТО не позднее 2023 года.

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