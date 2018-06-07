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Создание Антикоррупционного суда: кто голосовал против

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25 народных депутатов проголосовали "против" принятия президентского законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440).

Согласно данным поименного голосования, размещенного на сайте Рады, не голосовали 17 нардепов, еще 25 воздержались.

Так, из 43 представителей "Оппозиционного блока" против данной инициативы выступили 22, из Радикальной партии - 2 нардепа, и еще один из "Самопомочі".

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В то же время нардепы от БПП Мустафа Найем и Нина Южанина заявили, что их карточки не сработали во время голосования за законопроект об Антикоррупционном суде, несмотря на то, что они поддержали документ.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

15 декабря 2018 года президент Петр Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

Глава государства заявлял, что создание суда возможно произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.

Место
УкраинаКиев
Объект
Верховная Рада Украины
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