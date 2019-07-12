По резонансному 135 округу в Одессе уверенно лидирует Кивалов – социологи

По резонансному 135 округу в Одессе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины с большим отрывом лидирует самовыдвиженец, работающий там уже 20 лет, Сергей Кивалов.

Об этом свидетельствуют результаты социологических замеров, обнародованных экспертным центром "Социальная инициатива", Киевским институтом реформ и развития, а также центром социологических исследований "Аргумент", пишет "Антикор".

Исследование проводилось с 24 июня по 2 июля. Было опрошено почти 2,5 тысячи одесситов разных возрастов и социальных категорий. Погрешность – 3,5%.

Сергей Кивалов Liga.net

По данным экспертов, в Малиновском районе между депутатами-мажоритарщиками ожидается напряженная борьба, в Киевском и Суворовском районах есть небольшой отрыв между лидерами, а в Приморском районе определился фаворит гонки – это народный депутат Украины Сергей Кивалов. У него более 47% поддержки избирателей.

Ниже по рейтингу с большим отрывом расположились кандидаты Алексей Леонов – 12,2%, Евгений Леонов – 7,3%, Рубен Степанян – 5,1%.

Из партий лидирует "Слуга народа", на втором месте – "Оппозиционная платформа – За жизнь", затем разместились партии "Европейская солидарность", "Оппозиционный блок", ВО "Батьківщина".

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