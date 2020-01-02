Президента Украины Владимира Зеленского ждет критическая точка, которой является решение ситуации на Донбассе.

Именно от этого зависит, как долго Зеленский будет оставаться уверенным лидером общественного доверия. Такое мнение выразила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина "РБК-Украина".

Она отметила, что ни одному президенту Украины не удавалось сохранить доверие общества в течение года.

"Год – это очень много, у нас еще никто столько не выдерживал, если брать предыдущих президентов. Есть критическая точка, очень важная, – это решение ситуации с Донбассом. Фактически, решения в Париже были просто отложены, ни о чем конкретном не договорились. Какие будут приняты решения через четыре месяца, на следующем саммите, неизвестно. Думаю, уже придется какие-то решения принимать. Это означает, что среди определенной части граждан он потеряет поддержку", – отметила Бекешкина.

По ее словам, ни один из компонентов особого статуса для Донбасса – язык, "народная милиция" и т.д. – не пользуется поддержкой большинства украинцев.

"Народ делится по вопросу прямых переговоров с т.н. "республиками", по статусу русского языка. Но главные требования, которые выдвигает Россия, не воспринимаются нигде, ни в одном регионе страны", – подчеркнула социолог.

Она добавила, что этот вопрос может серьезно подкосить рейтинги Зеленского. Также украинцы переживают о том, что будет с экономикой и не рухнет ли гривна. Также волнения вызывают участившиеся обвинения волонтеров.

"Ну и каток под Офисом президента очень напоминает "йолку". Но к апрелю каток все равно не достоит, а сейчас вроде бы никто и не собирался чего-то делать по Донбассу", – подытожила она.

Социолог назвала критическую точку в президентстве Зеленского УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бекешкина сообщила, что Зеленский пока не принял никакого решения, которое бы разделило украинское общество. Это позволяет ему до сих пор пользоваться популярностью среди народа.

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