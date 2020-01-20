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20 января • обновлено в 14:35
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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
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Соромно за президента України

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Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22-23 січня. Попри те, що йому там навіть слова не дадуть, хоча, як зауважує сам Зеленський, "кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем".

Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, який разом з Гітлером розпочав Другу світову війну. Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився.

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На підтанцьовці в Путіна? Навіщо Зеленський летить до Ізраїлю на Форум із Голокосту

Такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою – приниження нашої держави, зневага до пам’яті мільйонів українських євреїв – жертв Голокосту і внеску українського народу в перемогу над нацизмом.

Поведінка Зеленського разюче відрізняється від дій президента сусідньої Польщі Анджея Дуди, який публічно відмовився їхати до Єрусалиму саме через такий формат запрошення. Тому що для Дуди важливо не тільки, "щоб вулиця була заасфальтована", для нього є різниця, коли йдеться про національну гідність і національні інтереси Польщі.

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"Їде на масовку до Путіна?" Зеленський розлютив українців через візит до Ізраїлю

Мені соромно за президента України, який, з одного боку, проігнорував жалобні заходи в Бабиному Яру, а з іншого – в День Соборності України їде побути в масовці у Путіна в Ізраїль. Що далі? Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолея Леніна російську армію?

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Автор
Владимир Вятрович Владимир Вятрович
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Володимира В'ятровича
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Johnson Peter
Johnson Peter
“Дегенерат без роду і племені»
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И загонят свiдомо MAHДАйнутую мpaзоту назад в схpoны!!
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