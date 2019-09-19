"Расширят оккупацию": Соколова указала цель России в "формуле Штайнмайера"

Если Украина согласится на так называемую формулу Штайнмайера, то это грозит ей оккупацией еще больших территорий Россией.

Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова в эфире онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что ("формула Штайнмайера". – Ред.) может привести лишь к тому, что они воспользуются ситуацией и увеличат оккупированные территории. Кто не знает истории, не имеет будущего", – предупредила она украинцев.

В подтверждение своих слов телеведущая процитировала бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. Он сказал, что перестать стрелять можно только в двух случаях – или если стреляешь ты, или если стреляют в тебя.

"Это та же история, что войну можно закончить двумя способами – или выиграть ее, или проиграть. Другого способа нет. Я не верю в компромисс с россиянами. Поэтому единственное, что могу прогнозировать, опираясь на опыт, – они захотят расширить территории оккупации. Скажут, что мы с вами не выполнили каких-то условий по договоренностям, поэтому они повели себя таким образом. Врать там – это как воздухом дышать. Поэтому я не верю, что это может быть шагом к финалу", – подчеркнула Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО , после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса .

Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины , но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, якобы Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября .

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

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