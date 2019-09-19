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19 сентября • обновлено в 13:32
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"Расширят оккупацию": Соколова указала цель России в "формуле Штайнмайера"

1.4т Читать материал на украинском

Если Украина согласится на так называемую формулу Штайнмайера, то это грозит ей оккупацией еще больших территорий Россией.

Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова в эфире онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что ("формула Штайнмайера". – Ред.) может привести лишь к тому, что они воспользуются ситуацией и увеличат оккупированные территории. Кто не знает истории, не имеет будущего", – предупредила она украинцев.

В подтверждение своих слов телеведущая процитировала бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. Он сказал, что перестать стрелять можно только в двух случаях – или если стреляешь ты, или если стреляют в тебя.

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"Это та же история, что войну можно закончить двумя способами – или выиграть ее, или проиграть. Другого способа нет. Я не верю в компромисс с россиянами. Поэтому единственное, что могу прогнозировать, опираясь на опыт, – они захотят расширить территории оккупации. Скажут, что мы с вами не выполнили каких-то условий по договоренностям, поэтому они повели себя таким образом. Врать там – это как воздухом дышать. Поэтому я не верю, что это может быть шагом к финалу", – подчеркнула Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

  • Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

  • Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

  • 18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, якобы Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

  • Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

  • Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

  • 19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Поэтому единственное, что я могу прогнозировать, опираясь на опыт......АЖ ДО СЛЁЗ!!! А вот вчем она права...Кто не знает истории, не имеет будущего....свiдомо MAHДАйнутая мpaзота будущего не имеет!!!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Иваненко Виталий, не плачь девченка, пройдут дожди... твой х"й вернется ты только жди... Козлик продолжай бэкать... в твоем козлином бэканьи ты прекрасен...
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70rus xxx
70rus xxx
Уверен,даже самый неразумный украинец понимает,что при желание "окупант" уже 5 лет назад пил кофе в кафешках Киева и Львова.
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, уверен, не родись ты в рашке козлятнике не стал бы козликом питарасом...
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