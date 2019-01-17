Собрался в президенты: ''Народный фронт'' со скандалом выгнал известного нардепа

Народного депутата Юрия Тимошенко исключили из парламентской фракции "Народный фронт".
"Исключили из фракции Тимошенко Ю. В. Официально. Формальная причина: за нарушение фракционной дисциплины", — написал на своей странице в Facebook народный депутата от "Народного фронта" Леонид Емец.
По его словам, неформальная причина заключается в том, что депутат получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента на выборах-2019.
Юрий Тимошенко
versii.if.ua
Биография:
— Родился 3 марта 1961 в селе Дивное Ставропольского края, Россия.
— Гражданин Украины, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
Пользователи соцсети задались вопросом, от кого получил деньги Тимошенко. Емец отметил, что политик не ответил прямо.
Кроме того, комментаторы обратили внимание на то, что теперь в бюллетене рядом будут находиться кандидаты с одинаковыми фамилиями и инициалами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дата голосования: воскресенье, 31 марта 2019 года
Регистрация кандидатов в президенты проходит с 31 декабря 2018 года до 4 февраля 2019 года включительно
Оглашение окончательного списка кандидатов запланировано до 9 февраля 2019 года
Центральная избирательная комиссия перенесла 5 избирательных участков, которые находились на территории Российской Федерации, в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
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