Главное обещание на паузе: почему "взбунтовались" "слуги народа"

Во фракции “Слуга народа” уже появились первые недовольные идеей снятия депутатской неприкосновенности.

Если руководству партии не удастся переломить ситуацию, то одно из основных обещаний политсилы окажется под угрозой.

О чем идет и какие точки напряженности есть среди “слуг народа” – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В пропрезидентской партии заговорили об отходе от модели полной отмены депутатской неприкосновенности;

Вопрос снятия иммунитета с нардепом – один из главный для украинцев. Многие партии ставили его одним из первых в своих предвыборных программах. Говорил об этом неоднократно и Владимир Зеленский;

Во фракции "Слуги народа" уже есть примерно 15% будущих нардепов, которые против отмены неприкосновенности. Большинство из них мажоритарщики;

Партийцы, правда, признаются, во фракции прорабатывают оптимальный вариант решения вопроса. Неприкосновенность снять, но не полностью;

Обсуждают следующий вариант – сохранить неприкосновенность в контексте политических высказываний. А к уголовной нардепов может привлечь лишь Генпрокурор. Правда, согласие парламента, как сейчас, ему не понадобится.

Что обещали украинцам

Одно из основных предвыборных обещаний Владимира Зеленского – снятие депутатской неприкосновенности. Об этом он часто говорил как в разгар кампании, так и уже после победы. Даже в его президентской программе пункт о снятии неприкосновенности с себя, а также народных депутатов и судей был одним из основных.

Поддерживают идею номинально и в партии “Слуга народа”. Это топ-тема наряду с законопроектами о механизме отзыва народного депутата, общественного вето на законы и возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Популярность идеи со снятием неприкосновенности объясняется просто. Согласно нынешней редакции Конституции, статья 80, парламентарии находятся фактически над законом.

“Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы”, – указано в Основном документе.

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То есть, по каждому конкретному случаю нардепы должны голосовать минимум 226 голосами “за”. Отдельно снимать неприкосновенность, а затем еще давать согласие на арест.

При этом, как показывает практика последних 5 лет, реальных сроков из нардепов никто не получил. Даже всем известный скандал с задержанием Надежды Савченко закончился ничем. После года пребывания в СИЗО, она вышла на свободу и даже пробовала баллотироваться в парламент, набрав всего 8 голосов избирателей.

Аналогичные ситуации были и с другими нардепами – Игорем Мосийчуком, Бориславом Розенблатом и так далее. Со многих даже неприкосновенность в зале парламента снять не удалось.

Именно поэтому запрос в обществе на справедливое наказание народных избранников завис на многие годы. Правда, после формирования монобольшинства в парламенте, у “Слуги народа” есть все рычаги для выполнения главного обещания. Правда, не все так просто.

Публично о проблеме внутри фракции заявил ее вероятный в будущем руководитель Давид Арахамия. По его словам, по вопросу снятия неприкосновенности в партии нет единого мнения.

"Их где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких намного меньше. А мажоритарщики говорят: "Я ж мажоритарщик, это мой округ, люди за меня проголосовали. Почему я должен быть подотчетен?" – пояснил он.

"Слуга народа"

Также, по словам Арахамии, во время прохождения курсов в Трускавце он заметил, что несколько человек, которые декларировали снятие неприкосновенности, подписывали меморандум, уже говорят, что "возможно, надо посмотреть на это заново".

При этом, сам будущий нардеп поддержал введение депутатского индемнитета, то есть возможности привлечь депутата к ответственности только за уголовные правонарушения, но не за политические высказывания.

"Мы не можем преследовать мысли депутата, потому что это будет диктатура, а не демократия. Но если он совершает уголовное правонарушение, в том числе коррупцию, то мы должны иметь какие-то рычаги, чтобы пресечь такие дела", – сказал он.

Верховная Рада

Что же примет парламент?

Судя по настроениям внутри политической силы, неприкосновенность могут снять, но частично. К примеру, кандидат в народные депутаты от СН Роксолана Пидласа поддерживает отмену депутатской неприкосновенности с сохранением так называемого парламентского индемнитета.

“Нельзя привлекать депутата к ответственности за голосования и высказывания. Кроме этого, должны оставаться предохранители от давления: например, возбуждение уголовного дела возможно только по решению Генерального прокурора. Это защитит нардепов от политически мотивированных дел на местах”, – подчеркнула OBOZREVATEL Пидласа.

Речь идет о полноценном внесении изменения в статью 80 Конституции: в части отмены самой неприкосновенности и в части отмены необходимости согласия ВРУ на привлечение к ответственности.

“Но есть внутрипартийная дискуссия касательно порядка привлечения к ответственности. Мы все таки не хотим, чтобы любой районный прокурор имел возможность завести дело на депутата – это будет использоваться для того, чтобы влиять на функцию контроля народного депутата”, – отметила Пидласа.

Ее будущая коллега по парламенту, и, вероятная глава комитета социальной политики Галина Третьякова считает, что норма о депутатской неприкосновенности прямо защищает оппозицию.

“Буду выполнять обещание перед избирателями. При этом, если общественное мнение будет склоняться к конструкции оставить неприкосновенность в каком-то виде (не преследование за политическую позицию) – такая оговорка для меня приемлема. Еще раз повторюсь – оппозиция должна быть защищена. В том же смысле, в каком мы оставили комитет защиты права слова за оппозицией”, – рассказала OBOZREVATEL Третьякова.

Голосование в Раде

А вот в партии "Голос", к примеру, снятие депутатской неприкосновенности поддерживают в полном объеме. Как рассказал пресс-секретарь Ярема Дух, в политсиле свое решение пока не изменили и готовы голосовать за полную отмену привелегии для нардепов.

"Чтобы выполнять свою работу, нардеп должен быть защищен от политических преследований и неправомерного давления за депутатскую деятельность, но не должен иметь возможности прикрыться мандатом от ответственности за уголовные преступления и коррупцию. Это изменит и мотивацию будущих парламентариев: будут баллотироваться не те, кому надо спрятаться за иммунитетом от суда, а те, кто хочет работать в законодательном органе", – подчеркнули OBOZREVATEL в пресс-службе партии.

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