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Снятие блокады с Донбасса: Кучма поставил "Л/ДНР" жесткое условие

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Украина готова пересмотреть решение СНБО о торговых ограничениях в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей лишь после того, как расположенные там промышленные активы вернутся в украинское правовое поле.

Об этом в среду, 19 июня, по итогам встречи в Минске заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", — процитировала она Кучму.

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Также украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО, отметив, что такие шаги блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейшие переговоры.

Леонид Кучма

Леонид Кучма

Фокус.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

В ОБСЕ ранее заявили, что снятие блокады с Донбасса могло бы стать "большим прорывом" для урегулирования ситуации на востоке Украины. Там также утверждали, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017-го стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В чем вообще смысл этих пустых разговоров про замороженные конфликты? Если посмотреть историю подобных конфликтов - практически нет исторических прецедентов по их успешному возвращению в страну отделения. И причиной тому обычно как раз служит деинтеграция с одной страной и интеграция с другой. В настоящее время на Украине все системы настроены на вечный конфликт. Поэтому повторюсь - не понятен смысл пустых разговоров от выкопанных политических трупов. Разве что развеять инфоповод перед выборами - мол - ну вот мы пытались.
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Н Олег
Н Олег
устроив блокаду, хряк с б@ндерами умышленно вывели предприятия ЛНР и ДНР из "правового поля" Куива ... возвращение туда ... это решать донбасцам ... но очевидное условие -- полное снятие блокады и принятие на себя всех обязательств по социальному обеспечению и пенсионным отчислениям -- утром деньги -- вечером стулья, вечером деньги -- утром стулья, но деньги -- вперёд!..
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
ivanov koly, за свидомых уже давно все решает госдеп.
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ivanov koly
ivanov koly
Н Олег, вы меня особенно рассмешили, когда сказали что донбасцы будут решать как им поступать.За них все давно решает кремль
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