Снятие блокады с Донбасса: Кучма поставил "Л/ДНР" жесткое условие

Украина готова пересмотреть решение СНБО о торговых ограничениях в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей лишь после того, как расположенные там промышленные активы вернутся в украинское правовое поле.

Об этом в среду, 19 июня, по итогам встречи в Минске заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", — процитировала она Кучму.

Также украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО, отметив, что такие шаги блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейшие переговоры.

Леонид Кучма Фокус.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

В ОБСЕ ранее заявили, что снятие блокады с Донбасса могло бы стать "большим прорывом" для урегулирования ситуации на востоке Украины. Там также утверждали, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017-го стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

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