Служил в армии Израиля: блогер Куницкий из "Слуги народа" угодил в новый скандал

Популярный автоблогер Александр Куницкий, который баллотируется в Раду по мажоритарке от "Слуги народа", проходил службу в армии Израиля.

Об этом в Facebook сообщил внефракционный нардеп Андрей Денисенко, опубликовав снимок Куницкого с армейским товарищем.

"Из новостей услышал, что штаб "Слуги народа" наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод - фотографию Куницкого с его армейским товарищем", – написал Денисенко.

Нардеп также уточнил, что служить в армии Израиля имеют право и обязанность только граждане этой страны.

Нардеп Игорь Мосийчук опубликовал еще один снимок, утверждая, что на нем изображен именно Куницкий.

"Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые якобы и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют. На фото: кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении сослуживцев в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)", – заявил Мосийчук.

Александр Куницкий в армии Facebook Андрея Денисенко

Александр Куницкий в армии Facebook Игоря Мосийчука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились копии документов, подтверждающих израильское гражданство кандидата Куницкого. Он баллотируется в 169-м округе Харькова от политической силы "Слуга народа". Недавно ЦИК подтвердила двойное гражданство Куницкого.

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