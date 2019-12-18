Вечеринка на миллион: "слуги народа" нашли выход из скандала с новогодним корпоративом

Из-за резонанса вокруг новогодней вечеринки партии "Слуга народа" ее члены приняли решение заплатить запланированный миллион гривень из собственных карманов.

Об этом рассказал в своем видеоблоге журналист Андрей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

О планах партии объявил ее глава Александр Корниенко. "Другое решение фракция приняла. Люди будут скидываться на общих основаниях – как ты идешь просто в кафе и платишь за стол. Если взять миллион и разделить на 300 человек – это будет 3 тысячи гривен", – заявил он в комментарии Павловскому.

"Слуги" нашли выход из скандала с новогодним корпоративом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Праздник пройдет в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI", который расположен на 3-м этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.

Ранее Корниенко признался, что на новогоднюю вечеринку планируют потратить около 1 миллиона гривень. По его словам, финансировать всю "тусовку" собирались спонсоры партии. Этот факт вызвал ажиотаж в сети.

Также стало известно, что на вечеринку пригласили президента Владимира Зеленского.

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