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18 декабря • обновлено в 18:48
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Вечеринка на миллион: "слуги народа" нашли выход из скандала с новогодним корпоративом

1.6т
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Из-за резонанса вокруг новогодней вечеринки партии "Слуга народа" ее члены приняли решение заплатить запланированный миллион гривень из собственных карманов.

Об этом рассказал в своем видеоблоге журналист Андрей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

О планах партии объявил ее глава Александр Корниенко. "Другое решение фракция приняла. Люди будут скидываться на общих основаниях как ты идешь просто в кафе и платишь за стол. Если взять миллион и разделить на 300 человек – это будет 3 тысячи гривен", – заявил он в комментарии Павловскому.

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"Слуги" нашли выход из скандала с новогодним корпоративом

"Слуги" нашли выход из скандала с новогодним корпоративом

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Праздник пройдет в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI", который расположен на 3-м этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.

  • Ранее Корниенко признался, что на новогоднюю вечеринку планируют потратить около 1 миллиона гривень. По его словам, финансировать всю "тусовку" собирались спонсоры партии. Этот факт вызвал ажиотаж в сети.

  • Также стало известно, что на вечеринку пригласили президента Владимира Зеленского.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новый год
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Новый Год-2020
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Гоша Злой
Гоша Злой
после корпоратива получат конверты со сдачей
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