'Слуги народа' обсуждали 'алкопати' на заседании Рады: в сеть попала переписка

"Слуг народа" поймали на очередной переписке в Раде.

Народные депутаты от "Слуги народа" во время заседания Верховной Рады 30 июня обсуждали "алкопати".

Об этом сообщили "Буквы", опубликовав переписку парламентариев. Дискуссию они вели в чате фракции "Слуга народа. Комитет". Отмечается, что, вероятно, речь идет о комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики".

Один из нардепов предлагал "сделать вечеринку в формате алко-туризма".

Такое предложение вызвало бурную реакцию у остальных участников чата. "Алкотуризм лучший мультипликатор", "Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем", "Прямо фестивать намечается", – отреагировали депутаты.

Отметим, в указанный комитет от "Слуги народа" входят Евгения Кравчук, Никита Потураев, Гео Лерос, Дмитрий Налетов, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая и Александр Кабанов.

"Слуг народа" поймали на очередной переписке в Раде. Фото - "Буквы"

Как писал OBOZREVATEL, недавно "слуга народа", который предлагал продать собаку, попал в новый скандал. Нардеп отличился дерзкой перепиской с украинцами в Facebook.